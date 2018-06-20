الرئيس البشير يتسلم رساله من ملك المغرب

تسلم المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رساله خطيه من الملك محمد السادس ملك المغرب سلمها له مبعوثه وزير خارجية المغرب ناصر بوريطه تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في القضايا الإقليمية والدولية .

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن البشير إلتقى ببيت الضيافة بالخرطوم مساء الأربعاء بوزير خارجية المغرب الذي أوضح بأن الرسالة تؤكد رغبة جلالة الملك في التنسيق والتشاور والتعاون بين البلدين في المجالات كافة خاصة المجال الاقتصادي والاستثماري .

وأضاف بوريطة بان الرسالة تضمنت التشاور والتنسيق حول أجندة القمة الافريقية التي ستنعقد في أوائل الشهر المقبل بجمهورية موريتانيا .

و قال أن قيادة البلدين يتقاسمان هموم القارة الأفريقية من أجل تنمية واستقرار القارة الأفريقية.

و من جانبه قال الدكتور الدرديري محمد احمد وزير الخارجية أن مبعوث جلالة ملك المغرب وزير خارجية المغرب سلم رئيس الجمهورية رسالة تتعلق بالتشاور والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة خاصة في الساحة الافريقية ، كما حمل رئيس الجمهورية وزير الخارجية المغربي رساله رد لجلالة ملك المغرب تتعلق بأهمية التشاور بين البلدين الشقيقين وتؤكد ضرورة الاستمرار في التواصل بينهما في كافة المحافل.