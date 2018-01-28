الرئيس الكيني يعلن سعي بلاده لتوطيد علاقتها مع السودان

وكالات (SMC)

قال الرئيس الكينى اوهورو كينياتا ان حكومته ستوطد التعاون الاقتصادى مع السودان بما فى ذلك زيادة انتاج السكر المنخفض التكلفة وتوسيع صادرات شاي نيروبي الى الوطن العربى.

وقال كينياتا لدي لقائه كمال اسماعيل المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير فى نيروبى انه خلال اجتماعاته مع الرئيس البشير تم الإتفاق على التعاون بشكل اكبر فى انتاج السكر مع استفادة كينيا من التقنيات التى جعلت السودان واحدة من المنتجين الأقل تكلفة في العالم.

وذكر بيان صدر عقب الاجتماع ان كينياتا أبدى رغبته في التعاون بشأن زراعة القطن الموسعة وانها في اطار خطة بلاده لزيادة المنسوجات وتصنيع الملابس، اضافة الى التعاون في مجال النفط.

وقال اسماعيل ان السودان ملتزم بتعزيز العلاقات بين كينيا والسودان وسيزيد هذا العام وارداته من الشاي الكينى بنسبة 20 فى المائة.

وقال إسماعيل للرئيس كينياتا أن السودان يعمل أيضا مع جيران تشاد والدول العربية الأخرى لمعرفة كيفية زيادة توافر الشاي الكينى فى تلك الدول.