الرهد(smc)

تعهدت وزارة الموارد المائية والري الاتحادية بمعالجة المساحات الزراعية التي تتعرض للغرق سنوياً بهيئة الرهد الزراعية وازالة الاطماء وفتح المصارف الرسمية والفرعية، في وقت كشف فيه مدير عام الهيئة عن تاسيس محاصيل العروة الصيفية بصورة جيدة تبشر بإنتاجية عالية.

وقال المهندس عبدالله محمد أحمد عمر مدير الهيئة في تصريح لـ(smc)ان المساحات التي تمت زراعتها تشمل (53) الف فدان لمحصول القطن و(38) الف فدان للفول فيما بلغت مساحة الذرة (36) الف فدان مشيرا الي بداية حصاد محصول الذرة للعروة الصيفية كاشفاً عن توجيهات لإعداد دراسة للوصول الي آلية لحماية منشات الري من التغول .

ولفت عمر الي ان كميات الجازولين المتفق عليها تنساب بطريقة مثلي اسبوعيا.