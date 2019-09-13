السفير الأثيوبي يعلن عن مشروعات طرق جديدة مع السودان

وكالات (smc)

قال إن الاستقرار الحالي في السودان فرصة لتقوية العلاقات بين البلدين

كشف شفراو جارسو سفير إثيوبيا لدى الخرطوم، عن مشروعات طرق جديدة لربط إثيوبيا بالسودان في الجزء الغربي عبر ولاية “بنشنغول جوموز” الأثيوبية.

وقال السفير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأثيوبية، إن الاستقرار الحالي في السودان فرصة لتقوية العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، مؤكداً إن الأعمال جارية لتعزيز العلاقات متعددة الأوجه بين البلدين، مضيفاً إن أديس أبابا والخرطوم ترتبطان بطريق عبر ممر “ميتيما” الأثيوبي، مبيناً إن إثيوبيا أنهت بالفعل الطريق الذي يربط الجزء الغربي بين أثيوبيا والسودان ، مشيرا إلى أنه تم إيلاء الاهتمام الواجب لجزء الطريق في السودان الذي لم ينته بعد.

وأشار السفير إلى أنه بمجرد اكتماله ، سيكون للطريق مساهمة كبيرة في ربط الجزء الغربي من إثيوبيا بالسودان.