السفير السوداني الجديد يقدم أوراق اعتماده للرئيس الصيني

قدم سفير السودان الجديد لدي الصين، أحمد محجوب أحمد شاور اوراق اعتماده للرئيس الصيني شي جين بينغ سفيرا للسودان فوق العادة معتمدا لدي الصين ، وقال إن العلاقات بين السودان والصين علاقات أزلية، تسندها الكثير من وشائج العلاقات القائمة على الاحترام .

وأكد شاور في تصريحات صحافية عقب تقديمه أوراق اعتماده للرئيس الصيني يوم الاربعاء، على أنه سيسعى خلال فترة عمله على العمل من أجل تطوير العلاقات بين البلدين في إطار استكمال ما بدأه سابقوه من السفراء الأكارم في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الحزبية والثقافية والدفع بهذه العلاقة إلى الأمام، إذ أن العلاقة قائمة على الشراكة الاستراتيجية التي يرعاها رئيسا البلدين الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، والرئيس الصيني، شي جين بينغ.

يذكر أن السفير شاور كان قد وصل إلى بكين في الثامن من شهر يونيو الجاري لمباشرة مهامه، وكان في استقباله في مطار بكين الدولي، كل من أعضاء البعثة وعدد من السفراء المعتمدين لدى بكين، على رأسهم عمداء المجموعتين العربية والأفريقية بالصين.

وكالات