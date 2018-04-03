السفير القطري: بدء تأهيل ميناء سواكن الشهر الجاري

الخرطوم (smc)

كشف السفير القطري بالخرطوم راشد عبد الرحمن النعيمي عن بدء العمل في تأهيل وتطوير ميناء سواكن خلال شهر أبريل الجاري، مبينا أن الاتفاق الموقع بين الخرطوم والدوحة لتطوير الميناء سيعود بالنفع على شعبي البلدين.

وقال النعيمي لـ(smc) إن العمل في ميناء سواكن سيكون على ثلاث مراحل، مشيراً للفوائد الكثيرة التي ستعود على السودان باعتبار أن الميناء محطة اقتصادية للعبور إلى القارة الأفريقية والأسواق العالمية، بجانب مساهمته في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتوقع النعيمي المزيد من الاستثمارات القطرية خلال الفترة القادمة، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات عدد من المسؤولين القطريين للسودان.

وكان السودان وقطر قد وقعا بالخرطوم أواخر مارس الماضي اتفاقاً مبدئياً بقيمة (4) مليار دولار من أجل التطوير المشترك لميناء سواكن وذلك بحضور وزير النقل مكاوي محمد عوض ووزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي.