السفير دهب: السودان ليس عليه اي إلتزامات تجاه الجنائية

نيويورك (smc)

اعلن مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة ان السودان ليست عليه أي التزامات تجاه المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص ماينص عليه نظامها الأساسي، بما في ذلك الفصل التاسع منه والمتعلق بالدعاوى.

وقال السفير عمر دهب مندوب السودان الدائم لدي الأمم المتحدة في تصريح لـ(smc) ان السودان ابلغ مجلس الأمن الدولى في رده وتعليقه على التقرير السابع والعشرين للمحكمة الجنائية الدولية الذي يتم تقديمه مرتين كل عام لمجلس الأمن، ان السودان باعتباره جزء فاعل في المنظومة الدولية يلتزم التزاما كاملا بالقانون الدولى وكافة الإتفاقيات والمعاهدات التى يكون طرفا فيها، واضاف: اننا لا نخاطب المحكمة الجنائية الدولية انما نخاطب مجلس الأمن.

ودعا السفير دهب اعضاء مجلس الأمن الى الاستجابة لرغبة القادة الأفارقة التى عبروا عنها واتخذوا قرارا بشأنها في قمتهم الاخيرة في اديس ابابا بوضع حد للإلتباس الذي اختلقته المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالحصانات التى وفرها القانون الدولى العرفي والمدون التى يتمتع بها رؤساء الدول والمسئولون والتى جري التشكيك فيها لاستهداف دول ومسئولين بعينهم.