السكة حديد: (550) عربة قطار مكدسة بالمحطات

عطبرة

أكدت هيئة السكة الحديد أن هناك أكثر من ٥٥٠ عربة قطار مكدسة ومحملة ببضائع ومواد تموينية وبترولية تقدر بستة عشر ألف طن في محطات القطار المختلفة من بورتسودان وحتى مدينة بحري متجهة إلى الولايات الغربية والنيل الابيض والجزيرة وسنار، كما أكدت وقوفها ومساندتها للمعتصمين في سبيل تحقيق أهداف الثورة والبلوغ الى كافة مراميها، وطالبت الهيئة بضرورة فتح المتاريس التي تعتبر عائقا أمام حركة القطارات؛ مما شل إيصال المؤمن الغذائية والمواد البترولية الى أماكن الاستهلاك بمختلف ولايات السودان.

وقال عضو هيئة السكة حديد عصام الدين محمد احمد – في تصريح لـ(سونا) – إن إغلاق المتاريس تسبب في إبقاء أكثر من ستة عشر ألف طن من البضائع المكدسة في عدد 550 عربة من الحوامل في محطات القطار المختلفة من ميناء بورتسودان وحتى محطة الكدرو، وأن التعطيل أضر بدخل العاملين، مناشدا المعتصمين بسرعة فتح المتاريس تفاديا لأي خسائر جسيمة، كما لفت عصام إلى أن هناك حاويات تحمل القطن والصمغ العربي الصادر باقية بالخرطوم ولم تجد طريقا لبورتسودان بسبب المتاريس.

وأوضح عصام الدين أن الحوامل التي تقف في محطات القطار المختلفة تحمل عدة أنواع من المؤن مثل الدقيق والقمح والسكر إضافة للمواد البترولية وأن حصصا منها تذهب للولايات التي تضررت كثيرا حتى الآن.

سونا