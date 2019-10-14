كسلا (smc)

تمكنت السلطات الامنية المختصة بولاية كسلا من إحباط عملية تهريب (280) جوال من الدقيق المدعوم لإحدى دول الجوار ، في ذات الوقت الذي ضبطت فيه كميات كبيرة من الوقود كانت في طريقها لخارج البلاد عبر التهريب.

وأوضحت مصادر مطلعة بالولاية لـ(smc) أن التحريات كشفت أن الدقيق المضبوط تم تسريبه من أحد المخازن، مشيرة إلى القبض على ثلاث من المتهمين بتهريب كميات الدقيق المدعوم وسيتم تقديمهم للمحاكمة.

من جهة أخرى كشفت المصادر عن ضبط ثلاث عربات محملة بالمواد البترولية كانت في طريقها لخارج البلاد عبر التهريب، مشيراً إلى إنقلاب أحدى السيارات المهربة للوقود أثناء عملية المطاردة.