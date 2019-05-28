السلطة القضائية تتبرأ من “نادي القضاة”

أكدت السلطة القضائية، يوم الإثنين، أنه ليس لديها جسم أو كيان بمسمى نادي القضاة، مبينة أنها سلطة مستقلة وفق قانون السلطة القضائية ولائحة سلوك القضاء. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي بياناً للنادي يدعو فيه للمشاركة في الإضراب السياسي يوم الثلاثاء.

وقالت السلطة القضائية في توضيح أصدرته، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن ما ورد في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي عن هذا الكيان لا علاقة له بالسلطة القضائية.

وكان بيان أصدره “نادي القضاة”، يوم السبت، أعلن عن استعدادهم لتنفيذ الإضراب السياسي الشامل عن العمل، قائلين إنهم سيكونون نصيراً للشعب السوداني في أوقات الشدائد والمصائب، إن الاضراب سيشمل جميع القضاة بدرجاتهم القضائية المختلفة من المحكمة العليا والاستئناف والعامة والجزئية الأولى والثانية والثالثة، بمختلف الأجهزة القضائية بالعاصمة الخرطوم والولايات المختلفة.

وكانت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات قد أعنلت عن إضراب في المؤسسات والشركات العامة والخاصة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي.

وكالات