السودان: العمل في المدينة الرياضية شارف على الإنتهاء

إطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي علي سير العمل في المدينة الرياضية.

جاء ذلك لدي لقائه د. عبدالكريم موسي وزير الشباب والرياضة، وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن العمل في المدينة شارف علي الانتهاء مبينا أن وزارته ترتب للاحتفال بإفتتاحها قريبا ضمن احتفالات البلاد بالذكري 62 للاستقلال .

واضاف أن اللقاء تطرق الي الخطة التشغيلية للمدينة الرياضية بجانب مشروعات تشغيل الشباب التي تم التخطيط لها عبر الشبكة الشبابية للانتاج وصناديق دعم الأنشطة الشبابية في كل ولايات السودان مردفا ان وزارته شرعت في تنفيذ هذه المشروعات علي مستوي الولايات المختلفة موضحا أن اللقاء تناول أيضا مشاركة الشباب في عملية إسناد حملة جمع السلاح.