السودان عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسف

رحبت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية الأستاذة مشاعر الدولب بعضوية السودان في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسف اعتبارا من يناير الجاري ولمدة عامين.

وأكدت الدولب لدى لقائها الأحد المدير القطري لمنظمة اليونيسف عبدالله الفاضل على التعاون والعمل المشترك وتحديد الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة وإدخال كل مؤشرات الطفولة في السياسة الاجتماعية.

وأعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتها والمنظمة لإنقاذ الخطة المشتركة ووضع برنامج تنفيذي وفق الأولويات والمبادرات التي طرحت بالتنسيق مع كل الوزارات والوحدات ذات الصلة.

وأمنت الدولب على تقوية الشراكة وتعضيد التعاون والتواصل وممتدحة جهود المنظمة خلال المرحلة السابقة.

من جهته، اكد المدير القطري لمنظمة اليونيسف عبدالله الفاضل على أهمية العمل المشترك ودفع وتعزيز كل المشروعات والمبادرات التي طرحت في الاجتماع و تقديم كل الدعم الفني واللوجستي للسودان لإنفاذ الخطة المشتركه في مجال الحماية الاجتماعية .

سونا