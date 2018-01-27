السودان في يشارك في اجتماعات وزراء خارجية إقليم شرق أفريقيا بأديس أبابا

ترأس وزير الخارجية، البروفيسور إبراهيم غندور، صباح الجمعة ، وفد السودان المشارك في اجتماعات وزراء خارجية إقليم شرق أفريقيا وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أباباا.وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الاجتماع هدف الى تنسيق المواقف والأدوار بين دول الإقليم في المحافل الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة دعم رواندا التي ستترأس الإتحاد الأفريقي للعام 2018 كممثل لإقليم شرق أفريقيا، وفِي هذا الإطار عبرت جميع دول الإقليم عن كامل دعمها لجمهورية رواندا ولرئيسها بول كيجامي وأنها ستظل بجانبه لتنفيذ رؤيته في إصلاح القارة.

كما أشاد الاجتماع بأثيوبيا لتنازلها لصالح جيبوتي ورواندا في التنافس على مقعدي إقليم شرق أفريقيا في مجلس السلم والأمن الأفريقي لتحقيق الاجماع على مستوى الإقليم.