تقرير: رانيا الأمين (smc)

في خطوة تعبر عن إعتراف المجتمع الدولى بدور السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية المقر لإستضافة مركز العمليات القاري للهجرة غير الشرعية التابع للاتحاد الافريقي لتكون الخرطوم مقرا دائما للمركز، ويعتبر المركز هو الأول من نوعه في القارة الافريقية ومن المقرر أن يقدم المركز خدماته لجميع الدول الافريقية بدعم فنى ومادي من الإتحاد الإوروبي المركز.

واعتبر الإتحاد الإفريقي احتضان السودان للمركز القاري اعترافا بدوره وإسهاماته المقدرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة القرن الافريقي.

وكانت ورشة التحولات الإجتماعية ودور ومستقبل القطاعات الأمنية التى عقدت بالخرطوم الشهر الماضي قد ناقشت دور السودان في محاربة الهجرة غير الشرعية والحد منها، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التى أمن عليها الخبراء والمختصون.

معلوم ان السودان من الدول القليلة التي ظلت تلعب دوراً مهماً في عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم المندرجة تحتها مثل الإتجار بالبشر وتجارة السلاح وغيرها من الجرائم ، وفي هذا الإتجاه بذل جهوداً كبيرة أهمها إصدار قانون تجارة الأعضاء والأسلحة البشرية كما إصدر قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة .

واستعرض جهاز المخابرات العامة خلال الورشة المشار اليها دوره في محاربة الظاهرة والجهود التى ظلت تبذلها الاجهزة الأمنية ، خاصة وان الهجرة غير الشرعية اصبحت من الظواهر المؤرقة للجهاز وللسودان بصفة عامة ، واعتبر ممثلو الجهاز في الورشة أن طول الحدود واتساعها يشكل عاملاً مساعداً للهجرة غير الشرعية ، واشاروا الى وجود اكثر من 34 مرسى بحري على البحر الأحمر في مجال المكافحة البحرية واضافوا ان السودان يعتبر دولة ممر للهجرة غير الشرعية من الدول المجاورة.

ولما كانت جريمة الإتجار بالبشر احد الجرائم الناتجة عن عمليات الهجرة غير الشرعية اثبت السودان جهوده في مجال مكافحة الظاهرة ولم تلك الجهود خفية بل شهد عليها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضع مكافحة الإتجار بالبشر في العالم للعام 2019 ، حيث أورد التقرير أن الحكومة السودانية أظهرت جدية في مكافحة الإتجار بالبشر بإدانة مزيد من المجرمين وتحرير مجموعات كبيرة من الضحايا وإحالتهم إلي مراكز الخدمات كما طورت نظام لإدارة عمليات حماية الضحايا بين المجتمعات ذات الهشاشة إلى جانب تدريب عدد من الموظفين والكوادر الرسمية على طرق التعرف على أنماط جرائم الإتجار بالبشر.

كما ان السودان على مستوى التشريعات الداخلية اصدر عدد من القوانين التشريعات التى تجرم الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر بما يتوافق مع الإعلان العالمي والميثاق الدولي لحقوق الانسان وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ، وإصدر قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة لسنة 2014م، وإستضاف السودان في ذات العام لمؤتمر إقليمي حول الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمشاركة الشركاء الدوليين، وتبع ذلك تكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإنشاء الأجهزة التنفيذية المنوط بها متابعة تنفيذ إلتزامات السودان بموجب الإتفاقيات الدولية والإقليمية ومن بينهما اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

لا شك ان طول ساحل البحر الأحمر على الحدود الشرقية والذي يبلغ حوالي 700 كلم أحد العوامل التي ساعدت ليكون السودان هدفاً للهجرة غير الشرعية من الدول المجاورة، حيث تتدفق أعداد من مواطني تلك الدول هرباً من الأوضاع التي تسود فيها، بجانب موقعه الجغرافي الذي جعله معبراً للهجرة غير الشرعية .

خرجت ورشة التحولات الإجتماعية بعدد من التوصيات التى تضمنت ابراز جهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية والممارسات السالبة التى تصاحبها ، بجانب تشكيل قوات مشتركة مع دول الجوار وترسيم الحدود المشتركة، فضلاً عن اعادة النظر في فترة الإعتقال مع مراعاة التصنيف على ان يكون تحت إشراف الجهات العدلية ، وتفعيل العمل الوقائي مع مراعاة الحريات والحقوق العامة ،كما اوصت الورشة بضروة احياء مشروع جمع السلاح في مناطق انتشار السلاح باعتباره احد الممارسات السالبة التى يمكن ان تندرج تحت الهجرة غير الشرعية ، وخلق اتفاقيات دولية للحد من الهجرة غير الشرعية.