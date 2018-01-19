السودان: مشاركة السماني أمام غينيا في بطولة الشان سليمة

أكد البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم والمشرف العام للمنتخبات الوطنية ان موقف مشاركة اللاعب السماني الصاوي ضد غينيا سليم، باعتبار أن اللقاء جرى يوم (14) يناير، وحينها كانت بطاقة اللاعب الدولية بطرف الاتحاد السوداني لكرة القدم، وبذا يصبح لاعباً بالاتحاد السوداني.

وقال شداد ان البطاقة الدولية تم تحويلها إلى الاتحاد الليبي يوم (15 يناير)، وهو اليوم الأخير لإعتماد اللاعبين بالكشف الافريقي، وأبان ان تأخير إرسال البطاقة عن ذلك التاريخ، كان سيكلف نادي اللاعب غرامية مالية علاوةً على حرمانه من مشاركة اللاعب بالدور الأول من المنافسة القارية، لذا تم تحويل البطاقة حتى لايتضرر النادي واللاعب.

وأوضح أنهم أخطروا قيادة بعثة المنتخب في تونس بالإجراء حتى يتم سحب اللاعب من مواجهة موريتانيا (17 يناير)، وعليه فإن مشاركة اللاعب سليمة في مواجهة غينيا، ظهر الأحد الماضي (14) فبراير ..

وحول الاستفسار الذي رد عليه (الكاف) بخصوص مشاركة لاعب تم إنتقاله أثناء المنافسة، أوضح البروفسير كمال شداد أنه (استفسار عام)، ولم يدرج فيه اسم أي لاعب، وجاء الرد بأن يتحمل اي اتحاد مسئولية إشراك لاعب بعد انتقال بطاقته لإتحاد آخر.