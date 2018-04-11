السودان واليابان يوقعان اتفاقاً ثنائياً بشأن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

جنيف

وقع السودان واليابان صباح اليوم الأربعاء ١١ ابريل ٢٠١٨ بمقر بعثة اليابان الدائمة بجنيف اتفاقاً ثنائياً في ختام المفاوضات الثنائية التي جرت بين البلدين مؤخراً بشأن مساعي السودان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وشمل الاتفاق الأطر التي يتعاون فيها السودان واليابان في مجال التجارة العالمية لا سيما مجالات التجارة في السلع والخدمات في البلدين .



ووقع إنابة عن حكومة السودان السفير د.مصطفي عثمان اسماعيل مندوب السودان الدائم لدي مكتب الامم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية بحضور المفاوض الوطني بشأن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية د حسن أحمد طه والأمين العام لمفوضية انضمام السودان للمنظمة د. يس عيسي.



ووقع إنابة عن حكومة اليابان السفير جونيشي إيهارا المندوب الدائم لبعثة اليابان لدي مكتب الامم المتحدة بجنيف ولدي منظمة التجارة العالمية..



وقال مندوب السودان الدائم بجنيف أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ثنائية مكثفة مشيراً الي أن اليابان واحدة من الدول الصديقة التي ظلت تبذل جهوداً كثيفة من اجل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية كذلك الدعم التنموي التي ظلت تقدمه للسودان عبر وكالة التعاون التنموي جايكا في عدد من المجالات المختلفة .



من جهته عبر مندوب اليابان الدائم لدي مكتب الامم المتحدة بجنيف السفير جونيشي ايهارا سعادته بهذا الاتفاق مؤكداً شاكرا روح التعاون التي سادت عملية المفاوضات وأنها بنهاية المطاف ستساهم في عملية انضمام السودان للمنظمة مؤكداً أهمية السودان في محيطه الإقليمي والدولي وأن انضمامه للمنظمة يساهم ليس حسب في بلورة التجارة العالمية بل في رفع قدرة الاقتصاد السوداني .



من جانبه أكد المفاوض الوطني د.حسن احمد طه ان السودان لديه الرغبة السياسية في استكمال عملية الانضمام للمنظمة رغم العقبات التي تواجه مثمناً دعم اليابان والجهود التي تبذلها من اجل انضمام السودان .

وشهد حفل التوقيع رئيس فريق عمل انضمام السودان للمنظمة السيد كوانا رايسوكي و مسؤولي منظمة التجارة العالمية حيث مثلت السيدة مايكا أوشيكا مسؤولة قسم الانضمام المنظمة.