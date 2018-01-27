السودان وتركيا تتفقان على التعاون في مجال التعليم العالي

اتفقت حكومتا السودان وتركيا على وضع خطة عمل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تشمل تبادل المنح وأساتذة الجامعات والطلاب والأبحاث العلمية المشتركة، وعقد الجانبان جولة من المباحثات عبر اللجنة الفنية للتعليم العالي بين البلدين.

وتناولت المباحثات التي عُقدت بتركيا، يوم الجمعة، وفق وكالة السودان للأنباء، عدداً من القضايا أهمها تدريس اللغة التركية بمؤسسات التعليم العالي وإنشاء الجامعة السودانية التركية، وتوثيق عرى التعاون الثقافي والعلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، والمشاركة في الحلقات الدراسية والاجتماعية العلمية وتبادل المعلومات والمواد العلمية، بالإضافة للمشاريع البحثية المشتركة والكورسات القصيرة.

وأكد وكيل الوزارة، أزهري عمر عبدالباقي، على تطور وتميز علاقات البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، مبيناً أن الزيارة جاءت لإنزال الشراكة في مجال التعليم العالي بين البلدين إلى أرض الواقع، والتعاون في الفترة المقبلة في مجال التقانة والتعليم الفني والطاقة.

وأبدى الوفد السوداني تطلعه، لشراكة استراتيجية لمصلحة الشعبين.

سونا