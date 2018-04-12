السودان وكوريا الجنوبية يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

وكالات (smc)

عقدت وزارتا الخارجية بالسودان وكوريا الجنوبية الخميس اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي في أعقاب رفع العقوبات الأمريكية عن السودان العام الماضي.

وناقش عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية مع نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية بكوريا الجنوبية يون كانج هيون مجالات التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة يونهاب أن الوزير الكوري رحب برفع العقوبات المفروضة على السودان منذ عشرين عاما مؤكدا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيكون كبيراً إذا توافقت الموارد المائية والمعدنية الغنية في السودان مع الصناعات الزراعية والألبان الكورية ، بالإضافة إلى قطاع التصنيع المتطور لآلات التعدين ، حسبما ذكرت الوزارة الكورية.

ودعا هيون إلى تحسين بيئة الاستثمار في السودان بحيث يستطيع جذب المزيد من الشركات الكورية الاستثمار. كما شدد على الحاجة إلى المصادقة السريعة على اتفاقية تجنب الضريبة المزدوجة وتوقيع اتفاقية لحماية الاستثمار.

ودعا النعيم إلى دعم حكومة كوريا الجنوبية للشركات الكورية الراغبة في العمل بالسودان، مشيرا إلى أن مفاوضات السودان المقبلة لإخراج البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ستزيد من فرص الأعمال للشركات الكورية.

وبالإضافة إلى ذلك ، ناقش الجانبان سبل زيادة التبادلات الثنائية في قطاعات مثل التنمية والثقافة والتعليم ، بالإضافة إلى شراكتهما على المسرح العالمي.