السودان وكينيا يتفقان على مكافحة الإرهاب والتهريب

اتفقت الحكومتان السودانية والكينية، على التعاون لمواجهة التحديات المتمثلة في الجريمة المنظمة والعابرة للحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والتهريب. وأقرتا العمل على تبادل التجارب فيما يلي ابتكار الحلول المحلية للتعامل مع مشكلات الإقليم.وأنهى نائب الرئيس الكيني وليام روتو، يوم الأربعاء، زيارة رسمية للسودان استغرقت ثلاثة أيام أجرى خلالها لقاءات برئيس الجمهورية المشير عمر البشير، والنائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح، وعدد من المسؤولين في الدولة.

وجاءت الزيارة تلبية للدعوة الرسمية الموجهة من النائب الأول بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي.

وذكرت الشروق أنه بحسب البيان الختامي الذي صدر في نهاية الزيارة، الأربعاء، فقد عقد الجانبان مباحثات شملت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على تبادل التجارب بين البلدين فيما يلي ابتكار الحلول المحلية للتعامل مع مشكلات الإقليم، وأخذا علماً بالتجربة السودانية المتمثلة في الحوار الوطني والممارسة الديمقراطية في كينيا.

وناقش الطرفان القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية الفهم المشترك لهذه القضايا والتنسيق السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية لمجابهة التحديات التي تواجه المنطقة الإقليمية والقارة الأفريقية.

وأشار البيان، إلى المرجعيات والأطر الموجودة مسبقاً المتمثلة في اللجنة الوزارية المشتركة ولجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين والتي تعزز العلاقات الثنائية وتضمن تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة وتعزيز التعاون الثنائي.