الخرطوم (smc)

كشفت إدارة ميناء بورتسودان “هيدوب لصادر الماشية” عن إجراء فحوصات متكاملة للمواشى التي أعادتها المملكة العربية السعودية مؤخراً، مشيراً إلى أن جميع الفحوصات أكدت خلو المواشي من الأمراض.

وقال محمد حسن مختار مدير ميناء هيدوب في تصريح لـ(smc) أن المحجر البيطري سيقوم برفع التقارير التي تحصل عليها من الأطباء البيطريين للسلطات المختصة، مؤكداً أن المحاجر البيطرية قامت بدورها في إجراءات الفحص والمراجعة للماشية والتي لم تسجل أي حالة أصابة بأمراض الحيوان.

وأوضح مختار أن المواشي التي نفقت كانت بسبب الجوع ونقص المياه لإحتجازها لفترات طويلة خلال فترة إرجاعها للسودان، داعياً إلى فك حظر صادر الماشية لإنتفاء أسباب عدم التصدير.