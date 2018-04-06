السودان يؤكد رفضه لمبدأ تسييس العدالة الدولية

أكد السودان على رفضه القاطع لمبدأ تسييس العدالة الدولية، على النحو الذي تقوم به محكمة الجنايات الدولية، ودعا الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، إلى الاستماع إلى الصوت الأفريقي، وحذّر من استغلال الأمم المتحدة باسم العدالة الدولية.

وقدّم وزير الدولة بوزارة الخارجية، السفير محمد عبدالله إدريس، بيان السودان أمام اجتماعات الدورة 18 لدول حركة عدم الانحياز، التي تقام بباكو -عاصمة أذربيجان.

وأشاد بأدوار ومواقف الآباء المؤسسين لحركة عدم الانحياز، كما أكد موقف السودان الثابت ودعمه للأهداف الأساسية التي أنشئت الحركة من أجلها.

وقدّم الوزير شرحاً وافياً لمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتوجت بتكوين حكومة الوفاق الوطني بمشاركة واسعة من مختلف المكونات السياسية والحركات التي كانت تحمل السلاح، تعزيزاً للسلام والاستقرار بالبلاد.

وعدّد الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجريمة الإلكترونية، والاتجار في المخدرات ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى استضافة السودان لملايين اللاجئين من دول الجوار والدول الأخرى، داعياً المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وشدّد على موقف السودان الثابت من أهمية الاستقرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية وتعيق مسيرتها.

وجدّد الوزير موقف السودان الثابت من القضية الفلسطينية، والسلام في الصومال واليمن وأقلية الروهينغا في ميانمار.