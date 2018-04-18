السودان يبحث الأسبوع المقبل إعفاء الديون الخارجية بواشنطن

يبحث وفد حكومي خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين المزمع انعقادها بالعاصمة واشنطن، ديون البلاد الخارجية وسبل إعفائها، ومن المتوقع أن يلتقي الوفد خلال الاجتماعات التي تنطلق الأسبوع المقبل، كبار الدائنين لإيجاد طرق لمعالجتها.ويعقد الوفد الذي يترأسه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، محمد عثمان الركابي، ويضم محافظ البنك المركزي، حازم عبدالقادر، وفق وكالة السودان للأنباء، لقاءات مكثفة خلال الاجتماعات الرئيسة مع الجهات المعنية في البنك والصندوق حول القضايا التي تهم البلاد، أبرزها ديون البلاد الخارجية وإدارة حوار مع كبار الدائنين، كما يلتقي الوفد بنائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية، ويعقد لقاءات تنويرية مع المانحين حول جهود السودان في مجال خفض الفقر.

وكالات- سونا