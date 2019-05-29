السودان يتحرى هلال شوال بالإثنين

يعقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي اجتماعاً، مساء يوم الإثنين المقبل، لتحري رؤية هلال شوال للعام الهجري ١٤٤٠هـ . وناشدت الأمانة العامة للمجمع جميع المسلمين تحري رؤية هلال شوال مساء ذات اليوم وإبلاغ أقرب محكمة لإثبات الرؤية.

على صعيد آخر، أعلن مجمع الفقه الإسلامي أن زكاة الفطر لهذا العام ٦٠ جنيهاً، والفدية ٣٥ جنيهاً لليوم الواحد.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، أن عطلة عيد الفطر المبارك ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق الثاني من شهر يونيو القادم، وتستمر حتى يوم الخميس السادس من الشهر نفسه.

وسيزاول العاملون أعمالهم عقبها في تمام الساعة السابعة صباحاً، وذلك وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية.

وكالات