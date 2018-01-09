السودان يتوقع الحصول على دعم خارجي بـ600 مليون دولار

توقع إدريس سليمان يوسف وزير التعاون الدولي حصول السودان على مبلغ 600 مليون دولار دعما خارجيا خلال العام 2018.

وأشار الوزير خلال مخاطبته ختام الملتقى الاول لمدراء التخطيط التنموي ونقاط الارتكاز بالولايات الذي اختتم أعماله الثلاثاء، بالأبيض، الى استعداد وزارته لتخصيص 50 مليون دولار لتنفيذ مشروعات ذات أولوية تحددها الولايات .

وقال إن شمال كردفان قدمت نموذجا تنموياً للولايات من خلال مشروعات نفير نهضة الولاية داعيا مدراء التخطيط بالولايات إلى إعداد مصفوفة كبرى بالتركيز على المياه.

من جانبه أكد احمد هارون والي شمال كردفان أن ولايته ستعمل جاهده لتسخير كافة إمكانياتها لإنفاذ مخرجات وتوصيات الملتقى على أرض الواقع مشيرا إلى ان الملتقى يهدف لتطوير وترقية المعايير والمؤشرات الدولية والوطنية لمصلحة إنسان السودان.

وأكد عثمان واش وزير التعاون الدولة بمجلس الوزراء أكد أهمية الملتقى الذى يعول عليه كثيرا في وضع خطط وبرامج من شأنها ان تساهم كثيرا في إنفاذ مشروعات التنمية وخرج الملتقى بالعديد من التوصيات.

سونا