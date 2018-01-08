السودان يجدِّد شكوى “حلايب” لدى مجلس الأمن

أعلنت الحكومة السودانية، يوم الإثنين، تجديد شكواها لدى مجلس الأمن الدولي، المتعلقة باحتلال القوات المصرية لمثلث “حلايب، شلاتين وأبورماد”.وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى أن الحكومة جدّدت الشكوى الخاصة بمثلث حلايب، وأوضح البيان أن التجديد جاء في الرسالة التي بعثها مندوب البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك.

وطلب المندوب الدائم، وفق البيان من رئيس مجلس الأمن، توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه.

والخميس الماضي أعلنت الخارجية، استدعاء سفير السودان لدى القاهرة بغرض التشاور.