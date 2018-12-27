السودان يدخل عهدا جديدا بتدشين كرة القدم النسائية

دشن الاتحاد السوداني، رسميا، اليوم الأربعاء، نشاط كرة القدم النسائية، في حدث مهم وكبير في تاريخ الكرة بالبلاد، في تمهيد لانطلاق أول دوري للسيدات، خلال 2019.

ونظمت رئيس لجنة كرة القدم النسائية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، وممثل المرأة، ميرفت حسين، سمنارا حول كرة القدم النسائية بأكاديمية تقانة كرة القدم.

وحضر رئيس الاتحاد، البروفيسيور كمال شداد، ومحمد الحسن الرضي، نائب رئيس لجنة الاستئنافات، الذي قدم رؤية مجتمعية ودينية، والدكتور زهير مكي رئيس اللجنة الطبية بإلاتحاد، بجانب فرق نسائية لكرة القدم وإعلاميين وممثلين للممتاز.

وقال شداد، إن النشاط النسوي للرياضة بشكل عام موجود تاريخيا في السودان، متناولا عدد من المعوقات التي صاحبت مسيرة كرة القدم النسائية في التعاطي معها، خاصةً من الجانب الرسمي.

وقطع بأنهم لن يكذبوا على “فيفا” في التأكيد على وجود نشاط لكرة القدم النسائية بالسودان من عدمه، وذلك لأجل الحصول على الدعم المادي المخصص.



وأبرز شداد، مستندا يؤكد خداع اتحاد الكرة السابق للفيفا، بزعم وجود دوري لكرة القدم النسائية، لعامي 2016 و2017، في وقت كان الفيفا يرسل المبلغ المالي المخصص لذلك النشاط، وهو في الأساس غير موجود.

وحث شداد وسائل الإعلام السودانية على المساعدة في نشر كرة القدم النسائية وتشجيع العنصر النسوي في السودان على دخول الملاعب.

ومن جانبها، كشفت ميرفت حسين، أن هناك 10 فرق نسائية تسجلت للانضمام لاتحاد الكرة السوداني، منها 4 أندية بالعاصمة الخرطوم، و4 من الولايات، بجانب جامعتين، موضحة أن الهلال كادقلي أول فريق من الدوري الممتاز يسجل فريق نسائي.

وأعلن شداد تبرع الاتحاد بمبلغ 50 ألف جنيه سوداني، للجنة كرة القدم النسائية و50 كرة لتوزع للفرق الـ10.