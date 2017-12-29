السودان يدين الاعتداء الإرهابي على كنيسة مارمينا بمصر

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الذي استهدف، الجمعة، كنيسة مارمينا بحلوان المصرية، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وترويع جموع المصلين والمحتفلين بأعياد الميلاد في جريمة تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية كافة.

وعبرت الوزارة، في بيان لها، عن صادق تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لعائلات الضحايا والجرحى ولحكومة وشعب مصر الشقيقة وتمنياتها بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

كما عبرت الوزارة عن تضامن السودان الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمه ومساندته لها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة الأعمال الإرهابية الإجرامية كافة.

وقال البيان إن هذه العملية الإرهابية التي تخالف الأديان والشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، تؤكد مجدداً الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة.

وقتل عشرة أشخاص بينهم سبعة أقباط، إثر هجومين مسلحين على كنيسة ومحل تجاري جنوبي القاهرة، وفق مصادر رسمية.