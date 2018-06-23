السودان يدين التفجير بوسط العاصمة الإثيوبية

أجرى وزير الخارجية، الدكتور الدرديري محمد أحمد، اليوم ، مكالمة هاتفية مع نظيره الإثيوبي السيد ورقينا قبيو، وزير خارجية جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، حيث أعرب السيد الوزير عن إدانة السودان – حكومة وشعبا – للتفجير الآثم الذي وقع وسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، وعبر السيد الوزير عن تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لأسر الضحايا والجرحى وحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية الشقيقة.

كما أكد سيادته رفض حكومة السودان واستنكارها لكافة الأعمال الإجرامية واستباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين؛ الأمر الذي ترفضه كافة الشرائع والقوانين الدولية.

وأعرب السيد الوزير عن دعم ومساندة حكومة وشعب السودان لسلام وأمن ووحدة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية ودعمه ومساندته لها في مواجهة الأعمال الإجرامية الآثمة.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الإثيوبي عن شكره وتقديره للسيد الوزير ولحكومة وشعب السودان على التعاطف والدعم، معتبراً ذلك أمرا طبيعيا بين شعبين وبلدين تجمع بينهما العديد من روابط الإخاء والدم والمصير المشترك .

سونا