السودان يرأس دورة 2020م للدول الاعضاء في اتفاقية أتوا لحظر الالغام

جنيف

وافقت الدول الأعضاء في اتفاقية اتوا لحظر تصنيع واستخدام ونقل وتخزين الالغام المضادة للافراد بمشاركة (١٦٤)دولة، في اجتماع مابين الدورتين الذي عقد الجمعة بقصر الامم المتحدة بجنيف،وبالاجماع، علي طلب السودان رئاسة اجتماع الدول الاعضاء ٢٠٢٠.م

وكانت بعثة السودان الدائمة برئاسة السفير عثمان ابوفاطمة آدم المندوب الدائم للسودان بجنيف بالانابة الذي قدم كلمة السودان في الاجتماع داعيا لرئاسة السودان للدورة ٢٠٢٠،، والمركز القومي لمكافحة الالغام للاغراض الانسانية قد بذلا جهودا فنية ومساعي دبلوماسية بتنسيق محكم مع مكتب الامم المتحدة لخدمة مكافحة الالغام بالسودان، ولجنة دعم تنفيذ اتفاقية (اتوا) والمانحين والشركاء العاملين في برنامج الالغام،الأمر الذي اثمر تقدما ملحوظا في برنامج مكافحة الالغام في السودان .بجانب ما اشارت اليه وابرزته التقارير الدورية لبرنامج الالغام في السودان ، من اهتمام للدولة ودعمها ومجهوداتها في اطار التزامها باتفاقية (اتوا) وهو الامر الذي افضى الى ان يتوج السودان برئاسة الدورة. ٢٠٢٠ لاجتماع الدول الاعضاء .

ومعلوم ان دولة النرويج تراس الدورة الحالية للدول الاعضاء فيما سيتم نقل الرئاسة لجمهورية السودان من دولة النرويج باوسلو في نوفمبر من العام الحالي ليترأس السودان بذلك الاجتماع الثامن عشر للدول الاعضاء في اتفاقية اتوا في نوفمبر من العام ٢٠٢٠م.

هذا وكانت هولندا قد تقدمت بطلب لاجتماع مابين الدورتين لرئاسة الاجتماع التاسع عشر للدول الاعضاء للعام٢٠٢١م، جدير بالذكر ان المجلس العسكري الانتقالي قد اعلن التزامه بالاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية التي يمثل السودان طرفا موقعا عليها.

وكان السودان قد شارك في الدورة الاخيرة لاجتماع مابين الدورتين في الاسبوع الثاني من مايو ٢٠١٩م بوفد من السودان برئاسة العميد الركن عامر عبد الصادق ابوزيد المدير العام للمركز القومي لمكافحة الالغام .