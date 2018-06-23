السودان يشارك في اجتماع وزراء إعلام “دعم الشرعية” باليمن

يشارك السودان في اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية باليمن يوم السبت في قصر المؤتمرات في جدة، وقال مستشار وزير الإعلام السعودي، فهيم الحامدي، إن الاجتماع يهدف لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية لدول التحالف.

ونوه الحامدي أن الاجتماع يستهدف كذلك تقديم الدعم الإعلامي اللازم لجهود التحالف العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن، إضافة إلى تفعيل الخطاب الإعلامي المشترك، وتطوير قنوات التعاون بين دول التحالف.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة وحساسة فيما يخص الشأن اليمني، حيث تشهد فيها جميع الجبهات والمحاور العسكرية على أرض اليمن تقدماً عسكرياً وانتصارات متوالية للجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مختلف الجبهات، وخصوصاً في الحديدة وصعدة ونهم، في ظل اندحار وتقهقر ملحوظ للميلشيات الحوثية الانقلابية.

يُشار إلى أن السودان من ضمن الدول العشر ذات المشاركة البارزة بقوات برية في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن الشقيق، ووضع حد لمعاناة المدنيين الأبرياء في اليمن الشقيق على أيدي المليشيات الحوثية الانقلابية.

سونا