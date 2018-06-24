السودان يشارك في المؤتمر الوزاري للاوبك

ترأس المهندس سعد الدين البشرى وزير الدولة للنفط والغاز وفد السودان المشارك في المؤتمر الوزاري الرابع للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط ( الاوبك) والذي انعقد أمس بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا.

وناقش الاجتماع تنسيق عملية الانتاج علي ضوء واقع سوق النفط حاليا ، وعلى ضوء القرارات التي اتخذتها الدول الاعضاء للاوبك في اجتماعها الذي انعقد يوم ٢٢ يونيو والذي قدم توصياته للمؤتمر المشترك للدول المصدرة وغير المصدرة وتستند تلك التوصيات التي على إعلان التعاون الذى تم التوقيع عليه في نوفمبر ٢٠١٦م .. كما قدم الرئيسان المشتركان للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة انتاج النفط تقريرهما امام الاجتماع حول تقييم تنفيذ اعلان التعاون منذ الاجتماع المشترك السابق في نوفمبر ٢٠١٧م .

و قرر الإجتماع زيادة سقف الانتاج بنحو مليون برميل يومياً والالتزام بالاتفاقيات السابقة بنسبة 100% ، لمواجهة الطلب العالمي وللحفاظ على استقرار اسعار النفط.

على هامش الاجتماع أجرت كل من مجلة الاوبك وعدد من المراسلين والصحفيين لقاءاً مع السيد وزير الدولة ، و قدمت له إستفسارات عن مستوى انتاج البترول وخطة الدولة لاستقطاب الاستثمار ،حيث قدم السيد وزير الدولة شرحا للامكانيات النفطية الكبيرة التي يتمتع بها السودان وأكد على سعي وزارة النفط والغاز لإستقطاب المستثمرين بغرض زيادة الانتاج عبر خطة طموحة يجري تنفيذها مع عدد من الشركاء ، كما أكد التزام السودان بالتعاون التام والتنسيق مع الإوبك بغية دعم استقرار أسعار النفط في السوق العالمية .

وفي نهاية الاجتماع وقع وزير الدولة علي محضر وتوصيات الاجتماع المشترك للدول الاعضاء وغير الاعضاء للاوبك .

وضم وفد السودان الوزير المفوض ميمونة احمد محمد خالد القائم بالاعمال بالانابة لبعثة السودان الدائمة بفيينا ووفدا فنيا من وزارة النفط والغاز .

سونا