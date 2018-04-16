السودان يشارك في تمرينات “درع الخليج 1” بالدمام

يشارك رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، في ختام فعاليات التمرين الميداني المشترك (درع الخليج 1)، والذي تنظمه المملكة العربية السعودية بمنطقة الدمام، بمشاركة قوات عدد من الدول بينها السودان ودول التحالف العربي والإسلامي.وغادر البلاد، فجر الأحد، -بحسب وكالة السودان للأنباء- كمال عبدالمعروف الماحي، على رأس الوفد العسكري السوداني المتوجه إلى المملكة للمشاركة في ختام التمرين.

وصف رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي، خلال لقائه بالملحق العسكري السعودي في الخرطوم، العقيد الركن إبراهيم العمير، أواخر مارس الماضي، العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية بالعلاقات ذات الخصوصية، وجدّد الحرص على تطويرها بتبادل الزيارات والتنسيق المشترك.