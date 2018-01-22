السودان يشارك في قمة الإتحاد الافريقي الـ(30) بأديس ابابا

الخرطوم(smc)

تنطلق بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا أعمال القمة العادية الثلاثين للاتحاد الأفريقي في الفترة من 22-29 من الشهر الجاري والتي تجيء تحت شعار”الانتصار في مكافحة الفساد مسار مستدام لتحويل أفريقيا”.

وأكد السفير قريب الله خضر الناطق باسم وزارة الخارجية في تصريح لـ(smc) مشاركة السودان في القمة بقيادة رئيس رئيس الجمهورية يومي 28 و29 من الشهر الجاري والتي من المتوقع أن تشهد ترشيح رئيس جديد للاتحاد الأفريقي خلفاً لالفا كوندي، موضحاً أن اجتماعات المجلس الوزاري ستكون بقيادة وزير الخارجية بروفسير إبراهيم غندور.

وأضاف أن السودان دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي لذلك لابد من مشاركته في جميع القرارات التي تهم القارة الأفريقية، موضحاً أن للسودان دور مهم في تعزيز جهود الاتحاد الأفريقي في إحلال السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

من المتوقع أن يلتقي الرئيس البشير على هامش القمة عدد من رؤساء الدول الأفريقية وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية لمناقشة القضايا التي تهم القارة والأوضاع السياسية والأمنية.