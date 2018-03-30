السودان يشرع في إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان

تمهيداً لرفعه للمجتمع الدولي

الخرطوم (smc)

أكدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان بأنها قطعت شوطاً كبيراً في إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في السودان والذي يعتبر من المطلوبات الأساسية للدولة لتصحيح كثير من المسارات المتعلقة بحقوق الإنسان ومن ثم تقديمه للمجتمع الدولي.

وقال د. حسيب يوناثان نائب رئيس المفوضية في تصريح لـ(smc) إن المفوضية تسعى لترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان، مشيراً إلى عزمهم رفع تقرير عن حالة حقوق الإنسان في السودان للمجتمع الدولي من خلال منصة جنيف.

وأبان حسيب أن التقرير يتسم بالإستقلالية والإرادة والحيدة والنزاهة ونقل واقع حقوق الإنسان بصورة صحيحة وإيجابية تعكس مدى تقدم حقوق الإنسان في السودان.