السودان يشرع في ترتيبات فتح معبرين مع جنوب السودان

ربك(smc)

كشفت ولاية النيل الابيض عن شروعها في ترتيبات فتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان، مشيرة الي عقد مباحثات مكثفة مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

وقال اللواء حيدر الطريفي والي الولاية المكلف في تصريح لـ(smc) انهم عقدوا إجتماعات ومشاورات مع المجلس السيادي ووزير التجارة لاعادة فتح معابر الكويك والتبون الحدودية مع دولة جنوب السودان، مبينا انهم اتفقوا علي تشكيل لجنة تشمل ممثلين من الوزارات ذات الصلة للجلوس مع المسؤولين للقاء الاطراف المشاركة في عملية اعادة فتح المعابر بجنوب السودان مشيرا الي ضرورة الشروع في ترسيم الخط الصفري بين الخرطوم وجوبا لتسهيل فتح المعابر.

ولفت الطريفي الي ان معبر النقل النهري بمدينة كوستي يشكل قيمة اقتصادية ضخمة ويساهم بصورة فعالة في انعاش اقتصاد البلاد وتبادل السلع والتجارة الحدودية وذلك لسرعة النقل النهري وقلة التكاليف اضافة الي المعابر الاربعة الاخري مضيفا بانه سيتم تكوين منطقة تجارية حرة واسواق لتبادل المحاصيل الزراعية والمواد الخام بمشاركة الجهات المختصة المتمثلة في المواصفات وزارة المالية ووزارة التجارة.