السودان يصادق للشركات الأمريكية على الإستثمار في التعدين

الخرطوم (smc)

أعلنت وزارة الإستثمار عن زيادة حجم المشروعات الإستثمارية خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت كشفت فيه عن التصديق لبعض الشركات الأمريكية للإستثمار في قطاع التعدين.

وقال أسامة فيصل وزير الدولة بالإستثمار في تصريح لـ(smc) إن هناك عدد من الشركات الأجنبية خاصة الأمريكية والأوربية أبدت رغبتها في الإستثمار في السودان، مبيناً أن الوزارة قدمت عدد من الاجابات حول العملية الإستثمارية بالبلاد.

وأوضح فيصل أن الوزراة قامت بتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال أعمال الحوافز والمزايا التفضيلية والإمتيازات والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين من خلال برنامج النافذة الواحدة الذي أسهم في تسريع إنهاء الإجراءات بصورة مبسطة.