السودان يصدر (75) ألف طن من الصمغ العربي خلال عام

وأكد عبد الماجد عبد القادر الأمين العام لمجلس الصمغ العربي لوكالة السودان للأنباء أن اجمالي صادر الصمغ العربي للعام 2018 بلغ 75 ألف طنا، فيما ارتفع الاستهلاك المحلي إلى 12 ألف طن، مشيراً إلى أن سعر القنطار المنتج بلغ 3 آلاف جنيه في العام 2018م.

وعن عدد المصانع التي تصنع الصمغ العربي لأغراض الصادر أكد عبد القادر على ارتفاع عددها من 7 مصانع في 2008 إلى 25 مصنعاً في العام 2018، لافتاً أن حجم التمويل الحالي لاستزراع الصمغ العربي عبر المحفظة التي يرعاها مصرف المزارع والخرطوم قد بلغ 500 مليار جنيهاً ، مبيناً مكانة السودان المرموقة في إنتاج الصمغ العربي على المستوى العالمي مما دعا (منظمة انكتاد) للتجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة إلى ابداء تعاونها مع الحكومة السودانية (مجلس الصمغ العربي ووزارة الخارجية) والدعوة لمؤتمر عالمي يعقد في اكتوبر القادم لإنشاء المركز الإفريقي للصمغ العربي بالخرطوم.