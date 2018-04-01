السودان يطلع الأمين العام للأمم المتحدة على مراحل خروج اليوناميد

الخرطوم (smc)

ناقش الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس مع مندوب السودان الدائم بالامم المتحدة المراحل التى تمت فيما يختص بالخروج التدرجي لبعثة حفظ السلام المشتركة بدارفور (يوناميد).

وقال مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة السفير عمر دهب لـ(smc) ان اللقاء استعرض المراحل التى تمت في عملية التخفيض التدريجي للبعثة الاممية الافريقية المشتركة لحفظ السلام في دارفور والمراحل المتبقية والمؤدية لتنفيذ استراتيجية الخروج للبعثة .

واشار السفير دهب الى ان اللقاء استعرض التنسيق والتعاون القائم والمرتقب بين حكومة السودان والأمم المتحدة في هذا الإطار.