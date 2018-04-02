السودان يعلن استعداده لحفظ أمن ومكتسبات السعودية

قال نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، إن السودان يقف صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية، مُعلناً استنكار العدوان الغاشم من الحوثيين، وأن السودان شعباً وحكومة على استعداد تام لحفظ أمن ومكتسبات المملكة العربية السعودية .

ووجه عبدالرحمن عقب افتتاحه مركز “الجميح” لعلاج السكري بدنقلا الأحد، الجهات الصحية بالمركز والشمالية لتوفير الكادر المؤهل وإيجاد كافة التخصصات الطبية اللازمة والفنيين والمساعدين، ضماناً لاستمرار العملية الصحية على أفضل حال.

وقال إن على جامعة دنقلا التركيز على الأبحاث، لإيجاد وتشريع أسباب انتشار مرض السكري بالولاية الشمالية.

وفي السياق قطع نائب رئيس الجمهورية، بعدم السماح لأي ولاية تريد عمل سياسة خاصة بها للأدوية، مطالباً بجعل الأمر اتحادياً في سبيل توحيد الشراء الموحد للأدوية.

وأضاف لدى مخاطبته اجتماع مجلس تنسيق الخدمات الصحية بالشمالية، بعمل المجلس في توفير الكوادر الطبية وتوفير الاختصاصيين خاصة في المحليات.

ووجه بالعمل على إجازة هيكل الرعاية الصحية الأولية، معتبراً أن الصحة قضية أمن قومي لابد من الاهتمام بها.

هذا وكان نائب الرئيس قد تفقد سير العمل بالميناء البري في الشمالية، الذي قطع شوطاً بعيداً من حيث إكمال البنيات التحتية وتجهيز المعدات المختلفة، كما تفقد المشروع القومي للإنتاج الحيواني والزراعي في مشروع محاور غرب دنقلا الزراعي، وافتتح وحدة حماية الأسرة والطفل.

من جهته قال والي الشمالية، علي العوض، إن ولايته قطعت شوطاً كبيراً في مجال التغطية الشاملة للتأمين الصحي، وإن توزيع 20 ألف بطاقة تأمين صحي يأتي في إطار السياسات الكلية لاتساع الرقعة والتغطية.

وأعلنت وزيرة الضمان الاجتماعي، مشاعر الدولب، اقتراب موعد تغطية سكان السودان كافة تحت مظلة التأمين الصحي بنهاية 2020، داعية كافة الجهات للعمل المشترك لإنجاح الخطة.

موقع الشروق