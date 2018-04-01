السودان يقدم أول تقرير عن حقوق الإنسان في إطار المنظومة الأفريقية

الخرطوم (smc)

أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان عن تقديم أول تقرير عن حقوق الإنسان خلال الشهر الجاري بموريتانيا بعد تصنيف المفوضية في المنظومة الأفريقية “الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” .

وقال د. حسيب يوناثان نائب رئيس المفوضية في تصريح لـ(smc) إن التقرير يمثل نقطة إنطلاقة حقيقية يعبر السودان من خلاله عن واقع حقوق الإنسان بالبلاد.

وأبان حسيب أن التقرير سيستند على المستندات والمرجعيات الأساسية لكل التقارير السابقة التي قدمها السودان عن واقع حقوق الإنسان وزاد “سنقدم من خلال التقرير الواقع الحقيقي للبلاد”.