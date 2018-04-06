السيسي: الأجواء مواتية لإكمال السلام بدارفور

جدد دعوته للحركات المسلحة للجلوس لطاولة التفاوض في الدوحة

الخرطوم (smc)

جدد د. التجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، دعوته للحركات الدارفورية المسلحة للجلوس لطاولة التفاوض في الدوحة وإستكمال ملف السلام بدارفور وطي ملف الصراعات.

وقال السيسي في تصريح لـ(smc) إن الأجواء أصبحت مواتية لإكمال عملية السلام في ظل الاستقرار الذي تشهده دارفور، داعياً الممانعين وحملة السلاح للإحتكام لصوت العقل والانضمام لمسيرة السلام والحوار وزاد قائلاً: ظللت أكرر وأقول للممانعين عليكم أن تذهبوا للدوحة للتفاوض مع الحكومة لحل هذه القضية.