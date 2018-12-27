السيسي: التخريب يؤدي إلى تشويه المطالب العادلة

دعا إلى التعبير السلمي والإبتعاد عن التخريب

الخرطوم (smc)

قال د. التجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، أنهم كقوى سياسية مع حق التظاهر وممارسة المواطن لحرياته كاملة غير منقوصة وفقاً للدستور الذي يكفل التعبير السلمي للمواطن، في ذات الوقت الذي أكد رفضهم للتخريب ووصفة بأنه أمر غير مقبول.

وأكد السيسي في تصريح لـ(smc) إن التخريب يؤدي إلى تشويه المطالب المشروعة، داعياً المواطنين للإبتعاد عن التخريب قائلاً ” حتى المطالب التي يمكن أن تكون عادلة خاصة في الجانب المعيشي التخريب يؤدي إلى تشويهها”.

وأضاف رئيس حزب العدالة نحن ضد التخريب ومن الأحسن أن يبتعد المواطن من العمليات التي تؤدي إلى تخريب المؤسسات العامة فهذه ملك للجمهور وعامة المواطن.