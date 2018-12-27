الشرطة: عودة الهدوء لكل ولايات البلاد

الخرطوم/ الاناضول

أعلنت الشرطة السودانية،مساء الأربعاء، عودة الهدوء إلى جميع ولايات البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الشرطة اللواء، هاشم على عبدالرحيم، اطلعت عليه الاناضول.

وقال ان الأحوال الأمنية هادئة في كل الولايات (18ولاية ).

واضاف عبد الرحيم: لم ترد اي بلاغات عن أحداث شغب او احتجاجات.

وأشار إلى ان الولايات تشهد هدوء تام بما فيها الخرطوم، وان دوائر الشرطة لم تسجل اي احداث.

ومنذ الـ19 من الشهر الجاري، شهدت 13ولاية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة باسقاط النظام، أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

واعلنت الحكومة في وقت سابق ان عدد القتلي 8، فيما تقول المعارضة ان عددهم بلغ 22 قتيلا.

وامس الثلاثاء، أعلنت منظمة العفو الدولية ان عدد القتلى في احتجاجات السودان 37 شخصا.‎

المصدر: (وكالة الاناضول)