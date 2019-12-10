الخرطوم (smc)

شرعت شركة المواصلات العامة في توزيع عدد من البصات التي تم إستيرادها مؤخراً من المملكة العربية السعودية علي الخطوط المختلفه بولاية الخرطوم للمساهمة في حل ضائقة المواصلات جزئياً.

وقال عثمان إمام مدير الشركة في تصريح لـ(smc) إن شركة المواصلات ستبذل كل الجهد من أجل توفير واعادة تأهيل عدد من البصات بعد صيانتها للعمل مع مواعين النقل الاخري، كاشفاً عن وصول (220) بص خلال الأيام المقبلة تباعاً من دولة قطر، بجانب20 بص هدية من قطر في طريقها للبلاد.

واشار إمام إلى ترتيبات لإستقبال (150) بص تم إستيرادها من المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.