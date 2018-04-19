الشعبي: الحزب يمتلك رؤية شاملة للدستور الدائم

الخرطوم (smc)

أكد المؤتمر الشعبي أن الحزب يمتلك رؤية شاملة قدمها خلال الحوار الوطني بشأن الدستور، مشيراً إلى أنه لازال يتدارس ويناقش تفاصيل القضايا حول دستور البلاد القادم .

وقالت د. سهير أحمد صلاح الناطق الرسمي باسم نواب الشعبي بالهيئة التشريعية لـ(smc) إن الشعبي عقد اجتماعات متتالية حول القضايا والقوانين التي ستطرح للبرلمان وعلى رأسها الدستور ومفوضية الانتخابات، داعية القوى السياسية للمشاركة في دستور البلاد الدائم.

وأوضحت سهير أن الحزب ملتزم بمخرجات الحوار الوطني فيما يختص بمعالجة قضايا البلاد، وزادت قائلة: (سنقدم حلول إستراتيجية لما بعد تحقيق السلام الذي أصبح قريباً).