الشعبي: تغييرات منظومة كتلة نواب الحزب بالبرلمان “طبيعية”

الخرطوم (smc)

أكد حزب المؤتمر الشعبي أن التغييرات التي حدثت في منظومة كتلة نواب الحزب بالبرلمان طبيعية، مبيناً أن الحزب يعيش في أفضل حالاته من حيث العمل التنظيمي والسياسي بالبلاد.

وقالت د. سهير أحمد صلاح الناطق الرسمي بإسم الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي في تصريح لـ(smc) إن الشعبي حزب حريات وأنه يتيح لعضويته التعبير عن وجهة نظرهم الشخصية، كاشفة عن وجود مؤسسات تعبر عن وجهات الحزب الرسمية، مبينة أن أن الحزب يقود حراك كثيف لمعالجة القضايا الوطنية التي تتطلب وحدة الصف الداخلي لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضحت سهير أن وجهات النظر موجودة حول الرؤى والأفكار التي تطرح داخل أجهزة الحزب وزادت قائلة: (ما يخرج به مؤسسات الحزب من قرارات وتوجيهات سيكون ملزم لنا ولجميع العضوية).