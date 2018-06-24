الشعبي يؤكد دعمه لجهود الإيقاد لإحلال السلام بجنوب السودان

الخرطوم (smc)

أكد المؤتمر الشعبي دعمه الكامل لجهود الإيقاد لإحلال السلام بدولة جنوب السودان، مبيناً أن مباحثات الفرقاء بجنوب السودان بالخرطوم تمثل نقطة إيجابية نحو إيقاف الحرب.

وقال د. الأمين عبدالرازق الأمين السياسي للحزب في تصريح لـ(smc) إن المؤتمر الشعبي يدعم كافة الجهود لرأب الصدع وإحتواء النزاع بين الفرقاء الجنوبيين، مبينناً إن إستقرار جنوب السودان يمثل إستقراراً للسودان، معرباً عن أمله أن تتوج المباحثات الجنوبية بالخرطوم للوصول الى تفاهمات بشأن تحقيق السلام وإيقاف الحرب.

ومن جهة أخرى أدان المؤتمر الشعبي المحاولة الإجرامية التي هدفت لإغتيال رئيس الوزراء الأثيوبي، داعياً الأثيوبيين للتماسك وحل مشاكلهم عبر الحوار والتفاوض.