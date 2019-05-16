الشعبي يدعو المجلس العسكري لبسط هيبة الدولة ومعالجة معاش الناس

الخرطوم (smc)

دعا حزب المؤتمر الشعبي المجلس العسكري الإنتقالي لبسط هيبة الدولة وضبط الأمن وحسم التفلتات وكفالة الحريات ومعالجة معاش الناس.

وأكد د. أبوبكر عبدالرازق القيادي بالحزب في تصريح لـ(smc) على ضرورة إهتمام المجلس العسكري بالتعليم والخدمات والعمل علي تحقيق السلام بالبلاد، مشيراً إلى ضرورة أن تدار الفترة الإنتقالية وفق برنامج وحكومة لا تتجاوز 20 شخصاً، بجانب أن يتكون المجلس التشريعي الإنتقالي من 150 شخصاً.

وأبان أن رؤية الحزب للفترة الإنتقالية أن لا يترشح اي شخص شارك في المجلس الإنتقالي خلال الإنتخابات المقبلة، موضحاً أن المجلس التشريعي المنتخب هو الذي سيقوم بوضع دستور البلاد.