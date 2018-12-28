الشعبي يدعو لتماسك الوطن والإبتعاد عن التخريب

قال إن التخريب يضيع حق الشعب

الخرطوم (smc)

أكد حزب المؤتمر الشعبي أن التظاهر حق مشروع كفله الدستور لكل مواطن ،في وقت قال فيه إنه أن التخريب يضيع حق الشعب.

وقال د. محمد الأمين خليفة القيادي بحزب المؤتمر الشعبي في تصريح لـــ(smc) إن الذي يتظاهر لايمكن أن يخرب بلده بأي حال من الأحوال، ودعا إلي ضرورة أن يتماسك الوطن في هذه المرحلة العصيبة ، مؤكداً أنهم ضد التخريب ومع التظاهر السلمي، وأضاف: إن رأي المواطن مهم لانه صاحب السلطة الحقيقية وليس الآخرين ويجب أن تمارس هذه السلطة في الحدود السلمية وليس التخريب.