الشعبي يدعو لتنفيذ معالجات إيقاف إرتفاع أسعار الصرف

استعجل إنشاء بورصة للذهب لتوفير العملات الأجنبية

الخرطوم(smc)

استعجل حزب المؤتمر الشعبي إنشاء بورصة الذهب التي أعلنت عنها وزارة المعادن مؤخراً في وقت دعا فيه لتنفيذ المعالجات لإيقاف زيادة اسعار صرف العملات.

وشدد د. بشير آدم رحمة رئيس القطاع الإقتصادي بالحزب في تصريح لـ(smc) على ضرورة توفير وزيادة حجم العملات الأجنبية لإحداث إستقرار في أسعار الصرف، مشيراً إلى أن توفير الدولار يمكن أن يتم عبر الذهب الذي يمكن أن يقوم بإدخال ايرادات تصل لـ(5) مليار دولار.

وقال إنه يمكن انشاء بورصة للذهب يتم عبرها شراء المعدن بالنسبة للأجانب بالدولار، بجانب تقديم أسعار مجزية للمعدنين المحليين بالجنيه السوداني.

وأكد رحمة أن صادرات الثروة الحيوانية يمكن أن تضيف (2) مليار دولار، مبيناً أن عائدات الذهب والثروة الحيوانية يمكن أن تساوي ضعفي عجز الموازنة والبالغ (2.5) مليار دولار.

ودعا رحمة إلى وضع سياسات مشجعة للمغتربين لإرسال وارادتهم المقدرة بـ(6) مليار دولار واعطائهم سعر صرف مجزي.